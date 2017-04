4 aprile 2017 09:30 Parco auto, lʼetà media in Italia è quasi 10 anni E così salgono i costi della RC Auto

Auto vecchia non fa buon brodo. E sì perché se, in caso di necessità, le riparazioni di un veicolo nuovo permettono di recuperarne il valore, in caso di veicolo vecchio i costi sono superiori a quelli del veicolo stesso. Ce ne accorgiamo quando andiamo dal meccanico, quando facciamo un semplice tagliando ordinario e quando paghiamo lʼassicurazione RC Auto, più onerosa sulle auto vecchie che non sulle nuove in rapporto al valore residuo del veicolo.

Problemi che nascono dal fatto che in Italia l’età media delle auto circolanti è di 9 anni e 6 mesi. E il 16% dei veicoli in circolazione ha addirittura più di 15 anni, mentre nellʼanno 2000 soltanto il 6% aveva una longevità superiore ai 15 anni, ma erano i tempi delle rottamazioni e del ricambio del parco circolante italiano. I dati sono forniti dall’Osservatorio condotto da Facile.it e reperibili sulla pagina https://www.facile.it/assicurazioni/osservatorio/rc-auto-italia.html#anzianita_media, che ha preso in considerazione più di un milione di preventivi effettuati sul proprio sito nel corso degli ultimi 12 mesi. La regione italiana dove circolano le auto più vecchie è la Sardegna (10 anni e 9 mesi di media!), mentre la Toscana è quella con le più nuove (8 anni e 6 mesi).