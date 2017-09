Guida reale, il protocollo PSA per consumare di meno

Unʼattenzione al problema lʼha dimostrato il gruppo PSA, che in Francia sui suoi marchi Peugeot, Citroen e DS ha avviato una procedura per far corrispondere al maggior grado possibile i consumi ufficiali delle schede tecniche a quelli delle reali condizioni di utilizzo. In pratica, si considera lʼuso del climatizzatore (che consuma!), dei vari dispositivi di bordo, il trasporto di bagagli e il peso di altri passeggeri oltre al guidatore, persino le pendenze. Ispirandosi al progetto europeo RDE (Real Driving Emissions), si basa su un apparecchio portatile installato sullʼauto, che misura il consumo effettivo di carburante su strade aperte alla circolazione pubblica: il test prevede un percorso misto di 23 km in città, 40 km su strade extraurbane e 30 km su autostrada.