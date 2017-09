13 settembre 2017 11:10 Bosch, lo smartphone prende il posto della chiave auto Uno dei vantaggi dellʼauto connessa e digitale

Non abbiate più paura di perdere le chiavi della macchina. Quante volte le cerchiamo in tasca, nelle borse e borsette varie, nei cassetti di casa o in ufficio, o chissà dove le abbiamo lasciate. Al loro posto arriva lo… smartphone, cui di solito prestiamo più attenzione a dove lo riponiamo. Meglio, arriva lʼapp Perfectly Keyless di Bosch, che trasforma lo smartphone nella chiave dellʼautomobile.

Una chiave digitale, come quelle di ultima generazione che siamo abituati ad avere in tasca, solo che è presente sullo smartphone e grazie al quale è possibile sbloccare le portiere dellʼauto, avviare il motore, chiudere lʼauto e bloccare nuovamente le porte non appena ci allontaniamo dalla vettura ferma. Il sistema Perfectly Keyless di Bosch è uno dei grandi vantaggi dellʼauto connessa, la dimostrazione che non è soltanto la navigazione a beneficiare delle tecnologie di connessione. Un settore che vale due miliardi di euro quello della guida autonoma, a sentire Bosch nel corso della conferenza stampa al 67° Salone di Francoforte.

Perfectly Keyless permette ai guidatori di fare a meno delle chiavi tradizionali, con indubbi vantaggi anche in termini di minor stress. Sono i sensori installati sulla vettura a riconoscere lo smartphone del proprietario in avvicinamento e “preparano” la vettura. A bordo poi il guidatore non deve fare altro che premere il pulsante start. Chiusa lʼauto, il guidatore e il suo telefono si allontanano di almeno due metri e Perfectly Keyless blocca le portiere, inviando un avviso di chiusura sullo smartphone.