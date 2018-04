31 marzo 2018 09:00 Bosch eCall, la connessione dellʼauto diventa salvavita Dal 31 marzo il sistema è obbligatorio nellʼUE

Ne abbiamo già parlato in varie circostanze, ma adesso il 31 marzo 2018 è arrivato e i sistemi di chiamata dʼemergenza automatica, i cosiddetti eCall, diventano obbligatori sulle auto di nuova produzione in Europa. In caso dʼincidente stradale, i veicoli connessi e dotati di eCall invieranno in automatico una chiamata di soccorso, dimezzando i tempi di assistenza per raggiungere il luogo dell’incidente.

Pioniere della nuova tecnologia di sicurezza stradale è Bosch e il suo servizio eCall disponibile in 16 lingue. Pur obbligatorio sulle auto di nuova produzione, il dispositivo può essere montato anche su veicoli già immatricolati, grazie alla presa telematica sviluppata da Bosch per tutti i veicoli (soluzione retrofit). Necessario è però che il veicolo abbia un abitacolo connesso a Internet. È bello pensare, poi, che i sistemi eCall nascano dalla sempre più diffusa connettività dei veicoli, e che questa non significhi soltanto intrattenimento e vita social a bordo di unʼauto, ma si riveli anche un importante dispositivo salvavita.