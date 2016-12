Nissan GT-R, arriva la Track Edition

Al vertice della gamma della 4 posti sportiva, la nuova Nissan GT-R Track Edition si caratterizza esteticamente per il paraurti anteriore più largo, le ruote in alluminio forgiato da 20 pollici, lo spoiler in fibra di carbonio. Lo stesso materiale è usato per lo schienale dei sedili Recaro e altri dettagli, come il cofano del portabagagli. Gli interni sono esclusivi di questʼallestimento e includono il nuovo sistema di infotainment NissanConnect, con touch-screen da 8 pollici e un impianto audio Bose a 11 altoparlanti, per offrire il massimo comfort al guidatore e i passeggeri.