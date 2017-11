16 novembre 2017 09:05 Zero Motorcycles svela la gamma 2018 Nuove batterie che portano lʼautonomia a 360 km

La tendenza è tendenza, difficile fare poi ritorno sui propri passi. E così se le auto a trazione elettrica sembrano lʼineluttabile destino della mobilità, anche per le moto la strada è intrapresa, anche se più a fatica. Ragioni di investimenti e costi da sostenere, più che altro, ma in cui crede fortemente e da sempre Zero Motorcycles, lʼazienda californiana che ha svelato la nuova gamma moto 2018. Tutta rigorosamente elettrica.

La faccia pulita di Zero Motorcycles Ufficio stampa 1 di 19 Ufficio stampa 2 di 19 Ufficio stampa 3 di 19 Ufficio stampa 4 di 19 Ufficio stampa 5 di 19 Ufficio stampa 6 di 19 Ufficio stampa 7 di 19 Ufficio stampa 8 di 19 Ufficio stampa 9 di 19 Ufficio stampa 10 di 19 Ufficio stampa 11 di 19 Ufficio stampa 12 di 19 Ufficio stampa 13 di 19 Ufficio stampa 14 di 19 Ufficio stampa 15 di 19 Ufficio stampa 16 di 19 Ufficio stampa 17 di 19 Ufficio stampa 18 di 19 Ufficio stampa 19 di 19 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Quattro modelli ‒ Zero S, SR, DS e DSR ‒ per le quali Zero Motorcycles ha sviluppato due nuove batterie agli ioni di litio, più efficienti e che incrementano lʼautonomia di marcia. Le batterie della gamma Z-Force (ZF14.4 e ZF7.2) aumentano del 10% la loro capacità energetica e rendono 6 volte più veloci i tempi di ricarica. Le moto elettriche e a emissioni zero dellʼazienda statunitense possono percorrere fino a 359 km con una sola carica, pari a 166 km per ora di ricarica. Unʼautonomia davvero ragguardevole per lʼutilizzo costante e quotidiano della moto. Senza dimenticare che tutte le moto della Casa possono essere ricaricate con una presa standard da 110 o 220 Volt.