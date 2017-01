19 dicembre 2016 09:45 Un libro per raccontare i 90 anni Ducati Dal “Cucciolo” alla 1299 Panigale

“Stile Ducati. Una storia per immagini”. Un libro è sempre un bel regalo di Natale, ma per i fan della Ducati vale ancora di più questʼanno, perché lʼazienda di Borgo Panigale festeggia i 90 anni di storia. Unʼopera di pregio, da collezione, pubblicato dalla Casa editrice Skira, che si compendia in oltre 150 foto e 336 pagine (con testo italiano e inglese).

Il racconto della storia Ducati avviene attraverso l’evoluzione dello stile a partire dal 1926 a oggi. Sono state scelte 19 moto, vere e proprie icone di stile, dal Cucciolo alla 916, dal Monster alla 1299 Panigale. Il libro è stato ideato e realizzato all’interno della Ducati, e le foto sono in effetti degli scatti unici e intensi di Giovanni De Sandre. Scatti che sono macro delle moto selezionate, per ricreare in una sequenza fotografica la ricerca estetica che sta dietro alla progettazione di una Ducati. Alla fine di ogni capitolo c’è lo scatto della moto intera, ritratta su fondo nero, che mette in risalto le linee principali e la bellezza delle sue forme. Il concetto è espresso dalla definizione in uso a Borgo Panigale: “Lo stile Ducati si distingue perché lo si trova in ogni singolo componente, anche il meno visibile”.