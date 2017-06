Suzuki GSX250R, lʼinvito è ai giovani

Piccolo è bello! Perché la nuova Suzuki GSX250R che arriva in questi giorni sul mercato italiano è piccola solo per cilindrata e potenza, per il resto è una vera moto sportiva che promette di regalare emozioni a tutti. Lʼocchio di riguardo, però, è rivolto ai giovani, visto che la GSX250R può essere guidata da chi ha solo la patente A2, grazie al suo motore Euro 4 da 25 cavalli .

Un balzo in avanti anche rispetto alla GSX125, nuova anchʼessa. Le citazioni delle grandi GSX sono copiose: cupolino grintoso, una carenatura filante, una coda appuntita e slanciata con la luce posteriore a LED e le frecce bianche. La tradizione delle Suzuki GSX si conferma quindi anche con questo modello quarto di litro. Che non si fa mancare niente manco dal punto di vista tecnico. I freni con dischi a margherita agiscono su pneumatici da 17 pollici ospitati da esclusivi cerchi in lega a 10 razze. L’altezza della sella da terra è ridotta a 790 mm e il peso della moto è contenuto in 181 chili, ciò che ne favorisce gli scatti breve e le accelerazioni fino ai 90 km/h. Buonissimi i consumi, con unʼautonomia di quasi 500 km con il serbatoio pieno. Due i colori disponibili per la Suzuki GSX250R: Nero e Blue MotoGP, per prezzi rispettivi di 5.340 e 5.450 euro.