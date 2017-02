11 febbraio 2017 08:10 Road King Special, custom con anima black La prima col motore Milwaukee-Eight

Harley-Davidson annuncia la nuova Road King Special 2017 per lʼEuropa, la prima con lʼinnovativo motore Milwaukee-Eight nel Vecchio Continente. È la custom bagger principe della Casa di Milwaukee, una moto che ebbe i suoi primi vagiti addirittura nel 1949 con la serie capostipite FL. Un particolare si coglie subito nel modello 2017: bando alle cromature, ecco le nuove finiture Black.

La nuova Road King Special è stata disegnata per esprimere più grinta di quanto, solitamente, le custom americane ci hanno abituato. Il profilo ribassato esalta particolari quali il grande gruppo ottico circolare nero lucido, il manubrio mini-ape da 22 cm di altezza e senza parabrezza, le borse laterali di forma allungata. La postura di guida risulta più aggressiva del solito, ma Harley-Davidson ne promette il comfort anche sulle lunghe percorrenze. Il nero delle finiture spicca sulle protezioni motore, i comandi e gli specchietti, le frecce, il carter motore e il coperchio del filtro aria. La finitura cromata è rimasta soltanto per alcuni componenti del motore, come le scatole dei bilancieri inferiori, i tubi delle aste e i blocchi delle punterie a bicchiere.

Il motore è lʼinnovativo Milwaukee-Eight, presentato circa un anno fa dalla Casa americana. È sempre un bicilindrico, come il Twin Cam, ma in grado di offrire più coppia e accelerazione, anche perché accompagnato da una frizione antislittamento con attuatore idraulico ottimizzato. La cilindrata è di quelle super ‒ 1.750 cc ‒ e adotta il sistema a doppia candela per cilindro. Motore che è montato su supporti elastici, così da girare su un contralbero di bilanciamento che genera il 75% di vibrazioni in meno al regime minimo. Questʼultimo è stato abbassato dai 1.000 agli 850 giri al minuto.