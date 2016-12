Harley-Davidson, motori MilwaukeeEight

Harley-Davidson ha annunciato la produzione di una nuova generazione di motori bicilindrici . Si chiamano MilwaukeeEight e rendono chiaramente omaggio alla città di Milwaukee, nel freddo stato del Wisconsin, famosa al mondo per due sole cose: essere da sempre il quartier generale di Harley-Davison e per lʼambientazione dei telefilm Happy Days.

La gamma si compone di unità: MilwaukeeEight 107 e MilwaukeeEight 114. Era dal 1999, dal celebre Twin Cam, che Harley-Davidson non sfoderava un nuovo motore. Ora, a distanza di 18 anni e dopo tanti minuziosi interventi per renderli più potenti ed efficienti, ecco che arrivano i nuovi motori Otto. Sono sempre bicilindrici a 4 valvole per cilindro, ma ogni cilindro è più leggero e il risultato sta nelle prestazioni superiori ‒ 10% in più di coppia ‒ e nei consumi abbassati. Alle accelerazioni più brucianti va aggiunto il fatto che questi motori si raffreddano prima e ciò aumenta la versatilità dʼimpiego delle moto sulle quali sono alloggiati.