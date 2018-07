Praga accoglie lʼuniverso Harley-Davidson

Ci vorrà anche quale euro in più per acquistarne una (complici i dazi UE in risposta al neo-protezionismo di Trump), ma Harley-Davidson non vedrà certo scalfire di un grammo la sua leggenda. Un mito, che festeggia come solo i miti sanno festeggiare: per i 115 anni di storia, Praga sta accogliendo questo fine settimana decine di migliaia di fan da tutto il mondo. E lʼaltra sera a rendere omaggio a Harley-Davidson cʼè stata lʼesibizione live dei Rolling Stones.