9 maggio 2018 08:10 Harley-Davidson Iron 1200 e Forty-Eight Special Due interpretazioni dellʼinfinito tema Sportster

Lo stile un poʼ retrò ma la dinamicità possente del bicilindrico 1.2 V-Twin Harley- Davidson. Con i loro 100 Nm di coppia massima, le nuove Iron 1200 e Forty-Eight Special danno il via alla primavera di fuoco della Casa americana, che ha lanciato lo scorso fine settimana lo Sportster Weekend, uno speciale porte aperte dedicato alla gamma più longeva della sua storia. Il primo modello debuttò infatti nel 1957!

Le nuove V-Twin 1.2 Harley-Davidson Ufficio stampa 1 di 12 Ufficio stampa 2 di 12 Ufficio stampa 3 di 12 Ufficio stampa 4 di 12 Ufficio stampa 5 di 12 Ufficio stampa 6 di 12 Ufficio stampa 7 di 12 Ufficio stampa 8 di 12 Ufficio stampa 9 di 12 Ufficio stampa 10 di 12 Ufficio stampa 11 di 12 Ufficio stampa 12 di 12 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Il manubrio alto, il serbatoio con strisce colorate, il look Dark Custom e le grafiche anni 70. Eccole le due nuove moto della Casa di Milwaukee pronte per il mercato italiano, due interpretazioni dellʼinfinito filone Sportster, che già in fabbrica nascono per essere “special”. La nuova Harley-Davidson Iron 1200 esibisce un manubrio largo più di 80 cm e talmente alto (lʼinnalzamento di 22,2 cm) da mettere a dura prova il fisico del centauro, che beneficia però del protettivo e originale cupolino nero lucido con il faro integrato. La sella alta da terra 735 mm si raccorda al parafango posteriore, mentre i dettagli sfoggiano cromature eleganti e i cerchi neri a 9 razze sono da 19 pollici allʼanteriore e da 16 dietro. Di serie lʼABS e il sistema Smart Security.



Appena un poʼ meno alto è il manubrio della Forty-Eight Special, che mette in mostra grandi forcelle da 49 mm fissate in massicce piastre di sterzo in alluminio forgiato. La sella è più bassa della Iron 1200 (705 mm) e il serbatoio è più piccolo, mentre il motore è verniciato in nero nella parte superiore e punteggiato da cromature in quella inferiore. Gli pneumatici in primo equipaggiamento sono Michelin Scorcher 31 da 16 pollici, sia davanti che dietro, e ABS e Smart Security sono standard come sulla Iron 1200.