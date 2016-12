Pirelli Diablo Rosso alla prova del tre

Next Level? Three. La gamma di pneumatici sportivi Pirelli Diablo Rosso giunge alla terza generazione e alza ancora più in alto l’asticella della sportività. Gomme da competizione, però sviluppate per lʼimpiego su strada sulle superbike più performanti. Con questa terza serie, Pirelli è riuscita a migliorarne la resa in termini di maneggevolezza e grip.