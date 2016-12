18 novembre 2015 Piaggio Wi-Bike, la bici connessa al mondo AllʼEicma la nuova idea di bici italiana

"Per essere competitivi in futuro, dobbiamo fare cose che ancora non esistono”. Roberto Colaninno, il presidente del gruppo Piaggio, ha lʼocchio lungo e guarda lontano. A Paesi come lʼIndia, la Cina e il Sud-Est asiatico, e a prodotti tutti da inventare. Lʼesperienza è maestra: 10 anni fa Piaggio lanciò tra molti nasi storti lʼMP3, e oggi sono tanti i produttori di scooter a tre ruote. AllʼEicma 2015, tra le tante novità di prodotto, spiccano due invenzioni nuove di zecca: la "monster bike" MGX-21 a firma Moto Guzzi e la bicicletta Wi-Bike.

Piaggio Wi-Bike, la bici connessa al mondo 1 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Piaggio Wi-Bike, la bici connessa al mondo Per essere competitivi in futuro, dobbiamo fare cose che ancora non esistono". Parola di Roberto Colaninno 2 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Piaggio Wi-Bike, la bici connessa al mondo Per essere competitivi in futuro, dobbiamo fare cose che ancora non esistono". Parola di Roberto Colaninno 3 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Piaggio Wi-Bike, la bici connessa al mondo Per essere competitivi in futuro, dobbiamo fare cose che ancora non esistono". Parola di Roberto Colaninno 4 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Piaggio Wi-Bike, la bici connessa al mondo Per essere competitivi in futuro, dobbiamo fare cose che ancora non esistono". Parola di Roberto Colaninno 5 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Piaggio Wi-Bike, la bici connessa al mondo Per essere competitivi in futuro, dobbiamo fare cose che ancora non esistono". Parola di Roberto Colaninno 6 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Piaggio Wi-Bike, la bici connessa al mondo Per essere competitivi in futuro, dobbiamo fare cose che ancora non esistono". Parola di Roberto Colaninno 7 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Piaggio Wi-Bike, la bici connessa al mondo Per essere competitivi in futuro, dobbiamo fare cose che ancora non esistono". Parola di Roberto Colaninno 8 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Piaggio Wi-Bike, la bici connessa al mondo Per essere competitivi in futuro, dobbiamo fare cose che ancora non esistono". Parola di Roberto Colaninno 9 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Piaggio Wi-Bike, la bici connessa al mondo Per essere competitivi in futuro, dobbiamo fare cose che ancora non esistono". Parola di Roberto Colaninno 10 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Piaggio Wi-Bike, la bici connessa al mondo Per essere competitivi in futuro, dobbiamo fare cose che ancora non esistono". Parola di Roberto Colaninno 11 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Piaggio Wi-Bike, la bici connessa al mondo Per essere competitivi in futuro, dobbiamo fare cose che ancora non esistono". Parola di Roberto Colaninno 12 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Piaggio Wi-Bike, la bici connessa al mondo Per essere competitivi in futuro, dobbiamo fare cose che ancora non esistono". Parola di Roberto Colaninno 13 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Piaggio Wi-Bike, la bici connessa al mondo Per essere competitivi in futuro, dobbiamo fare cose che ancora non esistono". Parola di Roberto Colaninno 14 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Piaggio Wi-Bike, la bici connessa al mondo Per essere competitivi in futuro, dobbiamo fare cose che ancora non esistono". Parola di Roberto Colaninno 15 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Piaggio Wi-Bike, la bici connessa al mondo Per essere competitivi in futuro, dobbiamo fare cose che ancora non esistono". Parola di Roberto Colaninno 16 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Piaggio Wi-Bike, la bici connessa al mondo Per essere competitivi in futuro, dobbiamo fare cose che ancora non esistono". Parola di Roberto Colaninno 17 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Piaggio Wi-Bike, la bici connessa al mondo Per essere competitivi in futuro, dobbiamo fare cose che ancora non esistono". Parola di Roberto Colaninno 18 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Piaggio Wi-Bike, la bici connessa al mondo Per essere competitivi in futuro, dobbiamo fare cose che ancora non esistono". Parola di Roberto Colaninno 19 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Piaggio Wi-Bike, la bici connessa al mondo Per essere competitivi in futuro, dobbiamo fare cose che ancora non esistono". Parola di Roberto Colaninno 20 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Piaggio Wi-Bike, la bici connessa al mondo Per essere competitivi in futuro, dobbiamo fare cose che ancora non esistono". Parola di Roberto Colaninno 21 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Piaggio Wi-Bike, la bici connessa al mondo Per essere competitivi in futuro, dobbiamo fare cose che ancora non esistono". Parola di Roberto Colaninno 22 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Piaggio Wi-Bike, la bici connessa al mondo Per essere competitivi in futuro, dobbiamo fare cose che ancora non esistono". Parola di Roberto Colaninno 23 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Piaggio Wi-Bike, la bici connessa al mondo Per essere competitivi in futuro, dobbiamo fare cose che ancora non esistono". Parola di Roberto Colaninno 24 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Piaggio Wi-Bike, la bici connessa al mondo Per essere competitivi in futuro, dobbiamo fare cose che ancora non esistono". Parola di Roberto Colaninno 25 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Piaggio Wi-Bike, la bici connessa al mondo Per essere competitivi in futuro, dobbiamo fare cose che ancora non esistono". Parola di Roberto Colaninno 26 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Piaggio Wi-Bike, la bici connessa al mondo Per essere competitivi in futuro, dobbiamo fare cose che ancora non esistono". Parola di Roberto Colaninno 27 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Piaggio Wi-Bike, la bici connessa al mondo Per essere competitivi in futuro, dobbiamo fare cose che ancora non esistono". Parola di Roberto Colaninno 28 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Piaggio Wi-Bike, la bici connessa al mondo Per essere competitivi in futuro, dobbiamo fare cose che ancora non esistono". Parola di Roberto Colaninno 29 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Piaggio Wi-Bike, la bici connessa al mondo Per essere competitivi in futuro, dobbiamo fare cose che ancora non esistono". Parola di Roberto Colaninno leggi dopo slideshow

Insieme ai nuovi scooter Liberty e lʼinedito Medley, il brand Piaggio stupisce con la Wi-Bike, la bici elettrica sempre connessa al web grazie alla tecnologia PMP (Piaggio Multimedia Platform). Un prodotto ecologico, reale, di serie, interamente sviluppato e costruito in Italia, che grazie alla sua integrazione con gli smartphone di ultima generazione riesce ad assicurare i servizi più disparati, dal fitness alla localizzazione satellitare. Una sorta di personal trainer a due ruote, perché lʼevoluta interfaccia tra uomo e mezzo meccanico garantisce la condivisione di dati col mondo. Il display di ultima generazione è "contactless" e si alimenta automaticamente, in vicinanza della centralina, mentre la connessione USB ha la duplice funzione di ricarica dello smartphone e di aggiornamento software.

Anche la diagnosi è possibile via smartphone, mentre per un check più completo col centro di assistenza serve un tablet. Il motore elettrico da 250-350W di potenza sviluppa una formidabile coppia di 50 Nm, assistendo la pedalata nel modo più confortevole. La batteria agli ioni di litio sparisce elegantemente sotto la sella e assicura un'autonomia dai 60 ai 120 km, dipende dalle condizioni di utilizzo. Una percorrenza di tutto rispetto per un biker, che può ricaricare completamente la batteria in circa 3 ore. Il cambio è a variazione continua e lʼimpianto frenante è davvero super, con due dischi anteriore e posteriore da 180 e 160 mm di diametro.