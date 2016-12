Nasce in Trentino il Metzeler Offroad Park

Si chiama Metzeler Offroad Park ed è il nuovo impianto per il motocross che lʼazienda tedesca produttrice di pneumatici ha realizzato in Trentino. Qui a Pietramurata , una manciata di chilometri dalle uscite autostradali di Trento Sud e Rovereto Sud, gli appassionati delle moto da enduro e da cross troveranno un nuovo, moderno tracciato dove mettere alla prova le proprie abilità.

Lungo quasi 6 chilometri, il Metzeler Offroad Park è strutturato esclusivamente per le due ruote, con passaggi tecnici, tronchi e ingressi nel bosco per rendere il percorso il più naturale possibile. È però adatto a motociclisti con diversi livelli di capacità nella guida in fuoristrada, e permette inoltre di allenarsi anche in notturna, grazie a un modernissimo impianto dʼilluminazione artificiale. Il tracciato ha unʼelevata polivalenza, essendo adatto sia per le Enduro che per il Trial, il MiniCross, i Quad e la BMT. Nella struttura è prevista anche unʼarea relax, una palazzina di 500 mq che ospita la Metzeler Lounge ed è possibile noleggiare sia le moto che lʼabbigliamento tecnico necessario.