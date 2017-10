MV Agusta F4 LH44, la firma di Hamilton

Prodotta in soli 44 esemplari e derivata dalla superbike sviluppata dal Reparto Corse MV Agusta, la F4 LH44 è una fuoriserie delle due ruote. Il motore 4 cilindri Corsa Corta (alesaggio 79 mm e corsa 50,9 mm) riesce a erogare la potenza massima di 205 CV, ma se si richiede il kit con la centralina ad hoc e il terminale di scarico in titanio si arriva fino ai 212 CV! Molto belle le grafiche di questa F4 speciale, con l’abbinamento tra la base rosso bordeaux della carenatura, un rosso realizzato con vernici a inchiostro, e il bianco perlaceo della ciclistica che valorizza il design della F4. Una moto già di per sé esclusiva, che in dote porta la personalizzazione del logo Panther di Lewis Hamilton.