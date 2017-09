MV Agusta, Lewis Hamilton svilupperà altre moto

MV Agusta e Lewis Hamilton ancora insieme . Una collaborazione nata per passione, poco cʼentra il fatto che Daimler-Benz (Mercedes) abbia acquisito il 25% dellʼazienda varesina. Il campione inglese di Formula 1, che ha trionfato a Monza domenica scorsa, voleva una MV Agusta e glielʼhanno costruita su misura, ma dopo la Dragster RR LH ‒ prodotta in 244 esemplari ‒ ne arriveranno altre.

Nello specifico, il motore 3 cilindri di MV Agusta sfrutta un nuovo punto di fissaggio al telaio, che aumenta la rigidità complessiva a livello flessionale. La potenza massima dichiarata non cambia: 128 CV per la F3 675 e 144 CV per la F3 800. Anche il controllo di trazione è stato completamente ridefinito nei parametri di funzionamento ed è ora più efficace in tutti i contesti. Novità anche per il cambio elettronico EAS 2.0, che agisce con maggior dolcezza di innesto e precisione, sia in scalata sia nella selezione delle marce superiori. Con lʼomologazione Euro 4, la “cattivissima” Dragster 800 RR da 140 CV accoglie nuove e specifiche mappe motore, il controllo di trazione su 8 livelli e il cambio elettronico EAS 2.0 modificato.