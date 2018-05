KTM annuncia la nuova gamma enduro EXC 2019

KTM ha annunciato la nuova generazione di enduro da corsa su base EXC . La gamma 2019 rafforza il Dna racing con la ciclistica speciale imperniata sul nuovo set-up della forcella anteriore WP e del monoammortizzatore WP. A qualificare in senso sportivo la gamma enduro 2019 sono anche il telaio in acciaio al cromo molibdeno e i freni Brembo.

Quanto al design, le nuove enduro KTM EXC svelano il look “Factory” su base Arancio, ma anche una nuova copertura della sella, le grafiche inedite, il manubrio Neken e le pedane “no dirt”. Esclusivi anche i mozzi fresati CNC con cerchi Giant neri. Le moto dispongono inoltre di una batteria più potente e hanno l’avviamento elettrico di serie su tutti i modelli (eccetto la 125 X-CW). Per il 2019, le motorizzazioni 2 tempi 125 XC-W e 150 XC-W sono state dotate di un nuovo cilindro, più efficiente, e lʼavviamento a pedale è stato ottimizzato, come anche il cambio a 6 marce e la frizione. Si tratta di due moto che possono essere guidate soltanto in pista, la più piccola 125 costa 7.930 euro.