27 dicembre 2016 09:20 KTM Adventure R, nuove proposte 1090 e 1290 Campionesse del Travel Enduro e della Dakar

Lʼavventura non è un luogo né un momento, è unʼattitudine. Chi se ne va in giro con un trattore sarà alle prese con le fatiche quotidiane, ma chi si mette in sella a una KTM lʼavventura se la va a cercare. E sono sempre di più quelli che amano viaggiare in sella a una sports tourer, ciò che spiega come mai per il 2017 KTM abbia deciso di estendere a cinque la gamma di moto Adventure.

La Casa austriaca ha messo al vertice di questa famiglia due moto estreme contraddistinte dalla lettera R. Si tratta della KTM 1090 Adventure R e della 1290 Super Adventure R, con motori bicilindrici di 1.090 cc e 125 CV la prima e addirittura 1.300 cc e 160 CV la seconda. Due grosse enduro con vocazione granturismo, perfette per escursioni e viaggi in territori impervi, come vediamo in queste immagini. Ma la Casa di Mattinghofen non ha voluto trascurare i centauri più giovani, quelli con la patente A2: per loro è disponibile una versione 1050 Adventure da 35 kW, depotenziata sì a meno di 50 CV ma che non rinuncia al DNA offroad delle KTM.

La moto top di gamma 1290 Super Adventure R è la più veloce delle Travel Enduro oggi sul mercato. Una vera fully cross-country mobile chassis, come la definisce la stessa KTM, dotata di telaio a traliccio tubolare ultra leggero, sospensioni WP e un equipaggiamento di serie che comprende il Cruise Control e i controlli di stabilità e trazione MSC e MTC, sensibili alla piega in curva. Una macinatrice di chilometri, merito anche del serbatoio da 30 litri! Capace di adattarsi a qualsiasi territorio, senza mai fermarsi e sempre con lʼacceleratore a piena potenza. La coppia massima di 140 Nm è per lʼ80% disponibile già a 2.500 giri.