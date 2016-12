KTM EXC 2017, il restyling è radicale

La famiglia di enduro KTM EXC 2017 propone modelli ancora più snelli e leggeri (fino a 5 chili in meno), e questo contribuisce a renderli ancora più performanti. La gamma è composta da due moto a 2 Tempi ‒ 250 EXC e 300 EXC ‒ e ben quattro a 4 Tempi: 250 EXC-F, 350 EXC-F, 450 EXC-F e 500 EXC-F. In più cʼè la 125 XC-W non omologata per l’utilizzo stradale, ma soltanto per correre su circuiti chiusi al traffico (Cross Country). Tutte le moto sono dotate di un nuovo telaio con sospensioni WP e forcella anteriore XPlor da 48 mm e monoammortizzatore posteriore, in grado di soddisfare le esigenze del pilota amatoriale come del professionista.