Il mito della Lambretta in scena a Rapallo

Una generazione che la Lambretta lʼha amata come e più dei vespisti la Vespa, perché un fatto è innegabile nella storia della motorizzazione italiana: la Lambretta negli anni 50 e 60 sfidava apertamente la Vespa nelle preferenze degli italiani. In questi giorni i fan dello scooter milanese, prodotto dalla Innocenti, celebrano a Rapallo il 24° Raduno Nazionale. Dal 13 al 15 maggio nel golfo del Tigullio sono attesi circa 3.000 “lambrettisti” provenienti dai tanti club sparsi nella penisola. A organizzarlo è stato il Lambretta Club Liguria, con lʼapprovazione del Lambretta Club dʼItalia. Questo è tornato a nuova vita soltanto nel 1988, sparì infatti con la cessazione dellʼattività produttiva dello scooter, ma la passione per la Lambretta non è mai scemata.