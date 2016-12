26 luglio 2016 09:30 Honda, le evoluzioni con le enduro CRF Africa Twin e CRF450R con cambio dual clutch

Un centauro della domenica che ama il fuoristrada sa di poter contare su Honda. Sulla enduro da cross CRF450R, sportivissima e adrenalinica, o sulla maxi-enduro CRF1000L Africa Twin con la vocazione per i grandi tour e i rally. E può contare anche sul cambio a doppia frizione DCT, che Honda ha inventato per le sue moto, montandolo prima su Integra e poi via via sulla sua gamma, anche quella enduro CRF.

In questo video il protagonista è proprio il cambio a doppia frizione (Dual Clutch Transmission), che si rivela sempre un compagno di viaggio ideale. La versatilità dʼuso e il comfort di questo cambio sono impagabili, e i suoi vantaggi si rivelano non soltanto percorrendo strade lisce e asfaltate, ma anche gli sterrati e il fuoristrada più estremo. Honda vuol dimostrare proprio come moto di diverso carattere possono sfruttarne le qualità. Le due CRF condividono i cerchi a raggi da 21 pollici all’anteriore e da 18 al posteriore, ciò che consente di montare pneumatici tassellati, quelli che servono per lʼoffroad sportivo.