18 dicembre 2017 10:00 Ducati V4 Panigale, la prima Desmo a 4 cilindri Sul mercato a inizio 2018 la superbike sa 210 CV

Eccola finalmente, in queste immagini, la Panigale V4, la prima moto della Ducati con motore 4 cilindri. Una rivoluzione importante per lʼazienda che ha legato il suo nome ai bicilindrici Desmo, ma anche unʼoccasione per innovare stile e tecnologie delle sue superbike e aprire un nuovo capitolo nella storia Ducati.

Eletta “moto più bella” dellʼedizione 2017 di Eicma, la Panigale V4 monta un motore 4 cilindri a V di 90 gradi da 210 CV di potenza, che deriva direttamente dal Desmosedici GP impegnato nelle piste di tutto il mondo. Con lʼupgrade di fabbrica, lo scarico racing in titanio realizzato da Akrapovič e i componenti in alluminio, la superbike Ducati può arrivare fino ai 226 CV di potenza, erogati a 13.000 giri al minuto. Ma il 4 cilindri Desmosedici Stradale nasce soprattutto per coniugare la sportività con lʼutilizzo su strada. È un motore compatto, che ottimizza la distribuzione dei pesi per assicurare un maggior equilibrio.

Il cambio a 6 rapporti dispone del sistema DQS up & down, anchʼesso di derivazione racing, mentre per la frizione è stata scelta una soluzione multidisco a bagno d’olio, asservita e con antisaltellamento. Per un sano rapporto con la strada e il comfort adeguato che si deve al centauro che ama la marcia meno aggressiva e più tranquilla. Altra qualità importante del motore sta nellʼefficienza: gli intervalli di manutenzione sono fissati a 24.000 km. Ducati V4 Panigale arriverà a listino a inizio 2018.