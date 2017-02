Ducati, il miglior posto dove lavorare

A Borgo Panigale , nel cuore dellʼEmilia-Romagna che del buon vivere ha fatto la sua cifra, si lavora bene. Ma tanto bene se è vero che, per il terzo anno consecutivo, Ducati si fregia della palma di miglior azienda italiana per le Risorse Umane , dove cioè vigono le migliori condizioni di lavoro e gli impiegati si sentono più gratificati.

Unʼeccellenza quella di Ducati certificata dal Top Employers Institute, che valuta le aziende in base alle condizioni in cui i lavoratori svolgono le proprie mansioni e il grado di formazione dei talenti a ogni livello aziendale. Il processo di ricerca da parte di Top Employers Institute (HR Best Practices Survey) fa molto affidamento sullʼaudit interno allʼazienda, cioè i riscontri ottenuti direttamente coi dipendenti. Le condizioni di lavoro a Borgo Panigale sono state verificate con accuratezza, consentendo alla Casa motociclistica ‒ 90 anni di storia sulle spalle ‒ di entrare nel ristretto gruppo di aziende certificate Top Employers. Tutte le informazioni sullʼente e la sua certificazione sono reperibili sul sito www.top-employers.com.