11 novembre 2017 09:00 BMW tra avventura, scooter e turismo K 1600 Grand America, C 400 X e due nuove GS

BMW Motorrad sbarca a Eicma 2017 con tante frecce nellʼarco. Le due nuove GS di media cilindrata ‒ F 750 GS e F 850 GS ‒ rilanciano la tradizione delle Sports Enduro bavaresi, pur con livelli di potenza contenuti a 77 e 95 CV. Il plus è dato dallʼadozione di serie dellʼABS e del controllo di stabilità ASC. Al loro fianco la maestosa granturismo BMW K 1600 Grand America e il nuovo scooterone BMW C 400 X.

Partiamo proprio da questʼultimo, che dimostra come BMW tenga non soltanto a produrre grandi moto da viaggio e dʼavventura, ma anche versatili commuter metropolitani. Erede di C 600 Sport e C 650 GT, il nuovo BMW C 400 X è equipaggiato con un moderno motore monocilindrico da 34 CV e con cambio CVT a variazione continua. Grazie a un innovativo cuscinetto del braccio oscillante, assicura vibrazioni minime e dunque massimo comfort. LʼABS è standard e va a coadiuvare il doppio disco freno anteriore, e di serie è pure il Controllo automatico della stabilità ASC, che garantisce maggiore sicurezza durante le accelerazioni, soprattutto su superfici viscide. Lo scooter tedesco è dotato di un robusto telaio tubolare realizzato in acciaio.

Gli occhi dei visitatori di Eicma puntano molto alla nuova BMW K 1600 Grand America, la granturismo con motore 6 cilindri che rappresenta lʼapoteosi dellʼ“american style” tra le due ruote. Sviluppata per offrire comfort e sicurezza al massimo livello, ha un design che promuove la guida rilassata, propria delle lunghe praterie da affrontare in libertà e senza stress, con annesse le valigie laterali e il bauletto (con schienale integrato per il passeggero) per non farsi mancare niente durante la traversata. Una moto esclusiva, con la luce di stop supplementare integrata nel bauletto e perfettamente armonizzata con le luci integrate nelle valigie laterali, che fungono sia da frecce che da luci di stop. Tutte le luci sono a LED.