BMW presenta le nuove F 750 GS e F 850 GS

A 10 anni esatti dallʼesordio della gamma GS, BMW Motorrad chiude il cerchio delle versioni di media cilindrata con due versioni “definitive” della sua gamma Sports Enduro. Sono le inedite F 750 GS e F 850 GS , che la Casa bavarese ha esposto allʼultima edizione di Eicma , progettate attorno a un nuovo e robusto telaio a ponte in acciaio, con struttura monoscocca.

Due moto fatte per il turismo, per macinare chilometri e per accogliere capienti valigie laterali. Due “robustone” che hanno bisogno di pochissima manutenzione, qualunque uso se ne faccia, anche su terreni off-road. Entrambe sono dotate del motore bicilindrico di 853 cc di nuova concezione, con due alberi di equilibratura e frizione antisaltellamento. Motori che sviluppano rispettivamente 77 e 95 CV, e con valori di coppia che sfiorano i 100 Nm a 6.000 giri sulla GS più potente. La trasmissione della potenza alla ruota posteriore avviene attraverso il cambio a 6 marce con gruppo di azionamento secondario, ora posizionato sul lato sinistro.