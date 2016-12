Benelli: una naked e una superbike per il rilancio

Benelli 251 è una moto per neofiti, ha un’anima giovane e non si fa mancare lʼABS per la sicurezza. Nella categoria delle quarto di litro si pone come una delle più brillanti e dinamiche, merito del motore monocilindrico 4 tempi raffreddato a liquido e a iniezione elettronica. Niente male i 26 CV di potenza, erogati a 9.250 giri al minuto, come anche i 21,2 Nm di coppia a 8.000 giri, che assicurano prestazioni al vertice nella categoria e contengono bene i consumi. Lʼefficienza della piccola naked pesarese si sposa alla sicurezza di un ottimo impianto frenante, che conta su un disco anteriore da 280 mm di diametro con pinza a 4 pistoncini e da 240 mm con pinza a doppio pistoncino dietro. Con i suoi pneumatici Metzeler da 17 pollici, Benelli 251 costa a partire da 2.990 euro nella versione Euro 3, se si sceglie lʼEuro 4 occorre aggiungere 400 euro.