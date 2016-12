X-MAX 250 sposa MomoDesign

foto Ufficio stampa

Il successo di TMAX 530 (il veicolo a due ruote più venduto d’Europa) invoglia Yamaha a insistere sulla gamma TMAX. Anche con serie speciali per il pubblico più appassionato, come la versione “Black Max” che gioca su riflessi e ombre delle parti in nero lucido e nero opaco. Esclusivi sono i cerchi dorati Nebura e la sella con cuciture in rilievo dorate. Optional è poi lo scarico Akrapovic con terminale in titanio nero opaco. Una vera show-bike è poi la TMAX interpretata da Roland Sand, che ha trasformato lo scooter in una specie di naked.

Ma la novità più intrigante tra gli scooter Yamaha è forse X-MAX 250 MomoDesign, che segna l’avvio della collaborazione tra le due aziende, sfociata anche in una nuova linea di caschi. Azienda italiana produttrice di caschi e accessori moto, MomoDesign presta a Yamaha X-MAX 250 una sella rivestita con un tessuto esclusivo, lo schermo sportivo con supporto in carbonio, grafiche inedite per la coda, le pedane in alluminio e le speciali manopole con terminali cromati. Tutto per rendere lo scooter ancora più sportivo ed elegante.

Per i più giovani, Yamaha porta all’Eicma il rinnovato 50 cc Aerox R, disponibile peraltro in una nuova versione Naked che affianca quella standard. Il Model Year 2013 di Aerox R ne conferma le doti di scooter a 2 tempi più sportivo del mercato, anche per le linee rese ancora più aggressive e con una carena che richiama le moto supersportive.