Yamaha MT-125, naked sportiva

La gamma Yamaha MT si arricchisce di una nuova proposta, e farà felici i giovanissimi. Arriva infatti la MT-125, una naked di piccola cilindrata ma con tecnologia da vera sportiva , tanto da condividere la stessa piattaforma produttiva della YZF-R125 . Pur pensata per i più giovani, il telaio a vista e i fianchetti con prese d'aria infondono una chiara personalità sportiva a questa ottavo di litro, che all'apparenza sembra una moto possente e di cilindrata superiore.

Ma la grinta della MT-125 è netta anche nel frontale , caratterizzato da un faro ribassato e spigoloso, con luci diurne a LED. A LED anche le luci posteriori. La posizione eretta del busto e la sella alta da terra 820 mm danno però alla Yamaha MT-125 un'ergonomia di guida migliore della sportiva YZF-R125, e ciò la rende fruibile con più facilità nella guida di tutti i giorni. Nuovi sono anche il serbatoio, le pedane e il manubrio . Impronta sportiva anche per la forcella a steli rovesciati da 41 mm, sviluppata per offrire cambi di direzione precisi e maneggevoli, mentre la sospensione posteriore poggia su un monoammortizzatore. Gli pneumatici sono da 17 pollici e misura 100/80 davanti e 130/70 dietro.

Bello e moderno si presenta il design della strumentazione a cristalli liquidi, che ricorda quello degli smartphone. I display offrono tutte le informazioni necessarie al pilota e includono l'indicatore del cambio marcia. L'arrivo a listino in Italia della Yamaha MT-125 è previsto per la prossima estate in tre varianti di colore: Rosso, Grigio, Blu. Il prezzo sarà di 4.190 euro, franco concessionario incluso. A partire dall'autunno arriverà anche la versione con l'ABS.