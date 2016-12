Honda Gold Wing GL1800 e F6B

09:30 - Nel 2015 ricorrono I 40 anni della Gold Wing, una moto che ha segnato un’epoca e sempre viva nel cuore dei grandi mototuristi. Honda le rende omaggio con un’edizione special 40° Anniversario e con la stessa targhetta celebrativa identifica la nuova F6B, che nasce da una costola della Gold Wing GL1800, l’ultima versione – quella con motore 6 cilindri di 1.832 cc e 118 CV di potenza – della imperiosa maxi cruiser giapponese.

Subito una sorpresa, gradita, per gli affezionati delle due moto. Le versioni celebrative avranno di serie il Cruise Control e la retromarcia elettrica, due tecnologie che aggiungono ulteriore comfort alla gamma Gold Wing. Il telaio doppio trave in alluminio esalta la maneggevolezza e la guidabilità di un prodotto non proprio esile nella mole, le cui motovalige e vani interni propongono una capacità di carico straripante: 150 litri! Possente la ciclistica, che si basa su una forcella telescopica anteriore con steli da 45 mm di diametro e sulla ruota posteriore il monobraccio Pro-Link. Impeccabile la frenata, con il sistema Dual C-ABS di grande efficienza, non solo perché evita il bloccaggio delle ruote ma anche per l’incredibile stabilità di intervento su tutte le superfici e in qualsiasi condizione di marcia.

Honda Gold Wing F6B ha una silhouette bassa ed estremamente allungata, con il parabrezza accorciato e la linea morbida della coda. L’altezza della sella da terra è di soli 740 mm ed è perfettamente imbottita per il massimo comfort di chi guida e di chi gli sta dietro. Davvero sontuoso è l’impianto audio con 4 altoparlanti standard e la Gold Wing GL1800 che monta a richiesta anche un impianto da 80 Watt con 6 altoparlanti. La versione 40° Anniversario è disponibile in 4 possibili colorazioni, incluse due bicolore.