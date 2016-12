A maggio idea KTM 1190 Adventure

09:30 - Arriva la bella stagione e KTM lancia una promozione sulle ammiraglie 1190 Adventure e 1190 Adventure R Model Year 2014. Per le enduro sportive austriache è infatti disponibile la supervalutazione dell’usato di 1.000 Euro, anche se il prezzo delle due moto è notevole, 15.500 euro la prima e più di 16 mila la R. Ma sono anche tra le più ambite dai centauri che amano il mototurismo sportivo. Perché sanno viaggiare confortevolmente in autostrada e al tempo stesso affrontano l’off-road con personalità.

Due moto dalle grandi emozioni, ma anche tecnologiche e con sofisticati dispositivi tecnici che aiutano il guidatore. Il motore è un potente bicilindrico 1.2 da 150 CV, silenzioso, consuma poco e con tagliandi previsti ogni 15.000 km. Col Model Year 2014, la Casa di Mattighofen ha arricchito la dotazione standard delle sue Adventure, che sono le uniche al mondo a utilizzare il nuovo “Motorcycle Stability Control” di Bosch, in pratica il sistema di stabilità per moto, ma integrato al controllo di trazione con regolazione in base all’angolo di piega. Non solo, ma il sofisticato sistema ABS è abbinato al sistema di frenata combinata. La ciclistica si basa sulla geometria straordinaria e le proverbiali, fantastiche sospensioni KTM, perfette tanto per la guida turistica quanto per quella sportiva.

Il quadro strumenti delle due ammiraglie KTM è ultramoderno: display LCD centrale che indica anche i cambi marcia, più un altro display LCD a sinistra che visualizza le caratteristiche regolabili del pacchetto di controllo trazione: le 4 mappature sono selezionabili tramite un tasto posto sulla manopola sinistra. Il parabrezza regolabile è un’altra delle dotazioni apprezzate dai mototuristi. La promozione KTM sulle 1190 Adventure e 1190 Adventure R è valida fino al 31 maggio.