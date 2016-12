Kawasaki J300, lo scooter Ninja

09:00 - Per Kawasaki era un gap, che ha deciso ora di colmare con un prodotto sportivo che va dritto dritto all’apice del mercato. È il primo scooter – un maxi per la precisione – che la Casa giapponese realizza per i mercati europei. Si chiama J300 e ripropone molte delle soluzioni tecniche delle moto Ninja di pari cilindrata, con in più il comfort e la praticità che questi mezzi devono possedere.

Nasce così, anche grazie alla partnership di Kymco, uno scooter di alta fascia che abbina prestazioni sportive e versatilità, sicurezza ed eleganza. In un design unico, immediatamente riconoscibile come Kawasaki. Lo scooter arriva in questi giorni nelle concessionarie italiane, forte delle sue finiture di elevata qualità, con le frecce integrate, il vano portaoggetti impermeabile con una presa da 12 Volt all’interno e una sella molto comoda, alta da terra 775 mm. Le ruote sono differenziate: da 14 pollici davanti con gomme 120/80 e da 13 pollici dietro con pneumatici 150/70. Il motore di 300 cc sviluppa ben 28 CV a 7.750 giri al minuto e si avvale di una trasmissione a variazione continua CVT con frizione a centrifuga.

Tecnicamente il primo scooter Kawasaki si presenta molto evoluto: ha freni a disco su entrambe le ruote e le leve dei freni sono regolabili, come anche le sospensioni, che offrono sia la guida sportiva che quella più vocata al comfort. Si basano su una forcella anteriore da 37 mm di diametro e sul doppio ammortizzatore posteriore con il precarico delle molle regolabile in 5 posizioni. Per il lancio sul mercato italiano, Kawasaki ha pensato a una promozione che estende di due anni la garanzia ufficiale della Casa (portandola quindi a 4 anni) e offrendo gratis il bauletto da 39 litri in tinta. Il prezzo di J300 è di 4.730 Euro, che sale a 4.880 Euro per la versione Nero Silver Verde.