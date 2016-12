Honda NC750X, crossover per tutti

09:30 - La cilindrata aumenta, la potenza anche e la coppia in particolare, ma pure l’efficienza è maggiore, così che con un litro di benzina la nuova Honda NC750X fa quasi 29 km. In più la moto ha l’ABS di serie, mentre a richiesta si può chiedere il cambio a doppia frizione DCT. Il passaggio dalla NC700X del passato biennio alla nuova NC750X della gamma 2014 è stato dunque foriero di cambiamenti sostanziali in casa Honda.

La cilindrata innanzitutto, che passa da 670 a 745 cc per l’aumento dell’alesaggio. Ma la bicilindrica a manubrio alto porta la potenza a 55 CV e la coppia massima a 68 Nm a 4.750 giri al minuto. E poi la NC750X si presenta con una sella tutta nuova, più comoda ed elegante, e con una strumentazione più sofisticata, dotata ora dell’indicatore della marcia inserita e del trip computer, mentre davvero significativa è la leva del freno anteriore regolabile nella distanza dalla manopola. Come fosse una crossover, gli pneumatici di primo equipaggiamento sono del tipo con scolpitura entro/fuoristrada, e per la sicurezza l’ABS è sempre di serie, due anni in anticipo rispetto all’obbligo UE che prevede (nel 2016) di montare l’antibloccaggio dei freni su tutte le moto.

Opzionale, ma sempre più richiesta dai motociclisti Honda, è l’evoluta trasmissione DCT (Dual Clutch Transmission), un cambio sequenziale a doppia frizione che già il 50% dei clienti della NC700X avevano voluto. Due le modalità di marcia: Drive e Sport. La nuova Honda NC750X è già disponibile nelle concessionarie italiane al prezzo di 6.990 euro, IVA e franco concessionario incluso. La versione con cambio DCT costa 7.990 Euro.