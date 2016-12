BMW arricchisce la S 1000 R

09:30 - ABS, controllo elettronico di stabilità, Traction Control. Eppure non è di un’auto che stiamo parlando, bensì di una moto: la rinnovata BMW S 1000 R, vista a novembre all’ultima edizione dell’Eicma di Milano. Si tratta di una naked sportiva di grande fascino, che per la sua ricca dotazione tecnica rappresenta la vera evoluzione della specie moto in questo inizio di terzo millennio.

Con il suo look dinamico, dalla forte carica emotiva, la BMW S 1000 R è una Roadster che deriva direttamente dalla supersportiva S 1000 RR. Il motore è il potente 4 cilindri 1.0 che sfodera 160 CV di potenza a ben 11 mila giri al minuto. Ma anche la coppia è straordinaria: 112 Nm a oltre 9 mila giri, che fanno di questa moto un unicum nel segmento delle naked. Rispetto al modello di qualche anno fa, la nuova versione della S 1000 R si caratterizza per l’elevato livello degli equipaggiamenti: l’ABS è standard come oramai su tutte le moto BMW, nella specifica Race-ABS adatta anche all’impiego sportivo.

Ma di serie è anche il controllo di stabilità ASC, con due modalità di marcia a scelta del pilota: Rain e Road, e standard pure l’ammortizzatore di sterzo. A richiesta è invece il sistema di controllo della trazione e anche qui siamo nel campo dei pionieri tra le due ruote. In Italia la BMW S 1000 R è proposta a listino al prezzo di 12.900 euro.