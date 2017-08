Per chi usa lʼauto con frequenza ma per brevi tratte, dunque nellʼuso quotidiano e nelle grandi città, è la soluzione ideale. A trazione al 100% elettrica ha unʼautonomia limitata, 42 km, a una velocità massima di 125 km/h; quando invece interviene il motore termico le prestazioni salgono al livello di una MINI Cooper S. La coppia, ad esempio, arriva fino a 385 Nm a soli 1.250 giri, e le accelerazioni sono da vera sportiva: da 0 a 100 in 6,8 secondi. Per alimentare il motore elettrico cʼè la batteria ad alta tensione agli ioni di litio, caricabile con la colonnina BMW Wallbox in due ore e mezzo circa. Al listino italiano, la Mini Cooper S E Countryman All4 costa a partire da 38.050 euro.