17 giugno 2017 08:45 McLaren 570S, avventure a cielo aperto In Italia a partire da 214.450 euro

La spider sportiva McLaren come finora la si era soltanto desiderata. Bella, sensuale nella sua linea con abitacolo a due posti, super prestazionale. È la McLaren 570S Spider, terzo modello della gamma Sports Series della factory inglese, e prende corpo in tiratura limitata di soli 400 esemplari. A trazione posteriore, ha il telaio in carbonio ultraleggero.

Con motore in posizione centrale-posteriore, la McLaren 570S Spider assume tutte le qualità dinamiche della 570S Coupé, ma vi aggiunge la vivacità e la freschezza della guida all’aria aperta. Il valore estetico è elevatissimo, come già su altre McLaren le portiere si aprono verso lʼalto (portiere diedrali), ma il valore aggiunto lo dà il tetto rigido retrattile che si apre o chiude in soli 15 secondi, e anche in movimento fino ai 40 km/h. Sia il vetro posteriore che il deflettore sono azionati elettricamente, mentre lo spoiler posteriore è stato allungato di 12 mm verso lʼalto rispetto alla Coupé.

Il motore della McLaren 570S Spider è il V8 biturbo di 3,8 litri, forte di 570 CV a 7.500 giri e di unʼimpressionante coppia massima di 600 Nm tra i 5.000 e i 6.000 giri al minuto. La spider britannica è capace di prestazioni degne di una Formula 1: lʼaccelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 3,2 secondi e da 0 a 200 orari in 9,6 secondi! La velocità massima è di ben 328 km/h a tetto chiuso (la stessa della Coupé) e di 315 km/h a cielo aperto. La trasmissione è sequenziale a 7 rapporti e di serie è pure la funzione “Launch Control” che rende ancora più repentini gli scatti in partenza. Tra le dotazioni di eccellenza, sono da citare i freni in carbo-ceramica, le gomme Pirelli P Zero Corsa, il freno guida “Brake Steer” sviluppato per la Formula 1 e che riduce il sottosterzo in curva.

Il “Performance Traction Control” calibrato da McLaren garantisce un eccezionale controllo in situazioni estreme, mentre il controllo elettronico di stabilità include la modalità “Dynamic”, che aumenta la possibilità di “drift” e quindi lʼemozione di guida sportiva affidata alle mani del pilota. La nuova 570S Spider è proposta in una ventina di colori, tre dei quali inediti e tra questi il Giallo Sicilia. McLaren la presenterà al mondo intero il prossimo 24 giugno nel corso del Festival della Velocità di Goodwood. Subito dopo andrà in vendita, in Italia i prezzi partono da 214.450 euro.