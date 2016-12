Le Jeep speciali 75th Anniversary

Jeep sbarca a Ginevra con intenti celebrativi. Deve e vuole festeggiare i 75 anni di storia . Lo merita il brand che più di ogni altro ha imposto il proprio modo di vedere lʼautomobile al resto del mondo. E se oggi ancora chiamiamo Jeep tutti i 4x4 una ragione cʼè, e sta nel background della Casa americana, che iniziò la sua attività con la II Guerra Mondiale e poi trasformò quei modelli militari in vetture civili, come Overland e CJ-2 .

Di acqua sotto i ponti ne è passata tanta. Jeep confluì nel gruppo Chrysler e poi, in anni recenti, nella nuova FCA ‒ Fiat Chrysler Automotive ‒ senza però mai perdere la sua identità, volta a costruire i migliori Suv e fuoristrada del mondo. Per i suoi 75 anni Jeep ha deciso di lanciare le serie speciali "Settantacinquesimo Anniversario” per ognuno dei suoi modelli di gamma, da Renegade a Wrangler, fino ai grandi Cherokee e Grand Cherokee. E per marcarne la storia, queste versioni speciali si mostrano con le esclusive tonalità di verde militare della carrozzeria, un tributo alle origini del brand, ma non mancano i tratti distintivi, come i cerchi color bronzo satinato, le finiture esterne color bronzo e arancio, interni rinnovati, il tetto apribile e il badge "75th Anniversary".