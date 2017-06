La Collezione Lamborghini primavera/estate 2018

Linee di abbigliamento, calzature, accessori per il guardaroba maschile e per tutti i gusti, capaci di esprimere la dimensione “oltre” lʼautomobile di un brand esclusivo come Lamborghini. Una firma talmente riconoscibile a livello mondiale che lʼaltro giorno, a Londra accompagnava con la straordinaria Centenario Coupé la premiere del film “Transformers: l’Ultimo Cavaliere” . La supercar di SantʼAgata Bolognese è presente nel film, e sarà prodotta in serie limitata di appena 20 esemplari, ciascuno dei quali costerà 1.750.000 euro!

Ma torniamo alle passerelle di Milano Moda Uomo, per scoprire le 5 distinte linee di abbigliamento a marchio Lamborghini: Classic, Event Suit, Casual, Casual Vintage e Pilota Ufficiale. La prima linea propone capi outwear dal forte accento metropolitano e funzionali a chi viaggia molto: giacche leggere e anche una giacca nera in pelle, la cui particolare traforatura esagonale riprende il disegno dei sedili della Huracán Performante. La collezione Event Suit si caratterizza per i monocolori bianco e nero con flash argento e lamina in oro: il blazer nero due bottoni è realizzato in piquet con fil coupé della Y in oro. Stile più sportivo ha invece la linea Casual, mentre Casual Vintage propone capi Upper Heritage. Infine la linea Pilota Ufficiale, che esprime al meglio la passione per il mondo delle corse.