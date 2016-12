Jaguar Land Rover sponsor di Taobuk

La “strada” intesa come scoperta di luoghi, persone, sapori, esperienze. La strada come viaggio, e da sempre Land Rover è legata al viaggio , alla scoperta. Ma anche il libro è un viaggio , e allora lʼincontro tra i due è scontato. E spiega perché Jaguar Land Rover sia sponsor di Taobuk , il Festival Internazionale del Libro che si è svolto a Taormina, e giunto alla sesta edizione.

Alla guida di Range Rover Evoque Cabriolet, scrittori e personalità della cultura si sono cimentati in quattro itinerari, alla scoperta dei luoghi più caratteristici della Sicilia letteraria, artistica e cinematografica. Perché è la grande isola mediterranea il luogo in cui le suggestioni letterarie diventano avventura, e di lunghi viaggi e avventure il gruppo britannico se ne intende. Al fianco di Taobuk, Jaguar Land Rover rinnova così la sua più autentica inclinazione verso il mondo delle arti e della cultura, consapevole anche di come viaggio e avventura si concilino con lʼidea stessa di libertà.