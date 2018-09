Il Nero e Oro Moschino per la Renault Clio

Jeremy Scott ha voluto reinterpretare Renault Clio dando risalto allʼarmonia tra tecnologia e design. Le linee vibranti e seducenti si fondono in motivi unici, che incantano. Come il tipico “black & gold” Moschino per la texture interna dellʼauto e il profilo degli aeratori, mentre allʼesterno si staglia sui cerchi in lega, le modanature laterali esterne e gli specchietti retrovisori. “Lʼidea di lavorare su un’automobile è stata da subito stimolante ‒ ha detto Scott ‒. Adoro creare e il design è la mia grande passione, anche in un campo diverso da quello della moda”.