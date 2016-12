Il guanto di sfida BMW tra le auto elettriche

La nuova BMW 225xe adotta il “piccolo” motore 3 cilindri benzina TwinPower Turbo di 1,5 litri, un efficiente biturbo da 136 CV, montano in posizione anteriore. Il motore elettrico montato sul retrotreno sviluppa invece 88 CV, e non sono affatto pochi, con un ingombro minimo e batterie agli ioni di litio collocate sotto i sedili posteriori. I tempi di ricarica delle batterie agli ioni di litio richiedono tra le due ore e mezza e le tre ore circa. Lavorando insieme i due propulsori, oltre allʼottima potenza, riescono ad abbattere i consumi medi ad appena 2,1 litri per fare 100 km, con emissioni di CO2 inferiori ai 50 g/km. L’alimentazione elettrica dell’asse posteriore combinata alla trazione anteriore forma un cosiddetto xDrive elettrificato, che assicura una trazione eccellente in qualsiasi condizione di marcia.