28 giugno 2017 09:30 Honda presenta la nuova Civic Type R La sportiva con motore 2.0 da 320 CV!

Una sportiva purosangue, camuffata sotto le spoglie di una berlina 5 porte dalla silhouette dinamica. Così si presenta la nuova Honda Civic Type R, che in 25 anni ha però sempre mostrato questʼimmagine. Sì perché la versione più adrenalinica della Civic è già alla quinta generazione e non è un caso che per la presentazione sia stato scelto il circuito tedesco del Lausitzring, per consentire alla nuova Type R di sfoderare a tutta i 320 CV di potenza.

Nei giorni scorsi Honda ha avviato la produzione della nuova Civic Type R a Swindon, in Inghilterra, e su strada la vedremo da ottobre. La carrozzeria prende spunto dalla decima generazione della Civic 5 porte, molto slanciata e dinamica, con una lunghezza che cresce di 16,5 cm e avvicina i 4 metri e mezzo. Ma lʼassetto è più basso e la carrozzeria più leggera, ciò che favorisce una guida più adrenalinica. Molto lavoro è stato svolto sulle sospensioni, con il nuovo schema multilink adottato per il retrotreno, ma anche sullo sterzo, ora più sensibile negli inserimenti in curva grazie al sistema di servoassistenza a doppio pignone e rapporto variabile.

Sotto il cofano cʼè lʼefficientissimo 2.0 turbo benzina VTEC da 320 CV, per una coppia massima di 400 Nm già dai 2.500 giri al minuto. La super berlina Honda accelera da 0 a 100 km/h in soli 5,7 secondi e raggiunge la velocità massima di 272 km/h. In prova su un altro circuito tedesco ‒ il mitico Nurburgring Nordschleife ‒ ha segnato un tempo favoloso di 7 minuti e 43 secondi, record per la categoria. Ricco lʼequipaggiamento di serie, con la frenata dʼemergenza e il sistema VSA di controllo della trazione in frenata e in curva. Una sportiva vera, ma decisamente accessibile: in Italia la nuova Type R arriverà nella versione top di gamma GT, al prezzo di 38.700 euro. Presente anche il sistema Honda Connect con navigatore Garmin e lʼimpianto audio con 12 altoparlanti.