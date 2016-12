Honda NSX, potenza ibrida alle stelle

Dopo unʼattesa di 25 anni e lunghi anni di sviluppo, Honda si è infine decisa a riproporre una sportiva a tutto tondo, capace di insidiare i più blasonati costruttori europei di supercar. Anche per la bellezza indiscussa della NSX del Duemila. Ha però preso una strada tutta nuova, dal momento che il motore 6 cilindri biturbo benzina di 3,5 litri lavora in simbiosi con tre motori elettrici: uno posteriore e due montati su ciascuna ruota anteriore . La coppia di 650 Nm assicura scatti e riprese mozzafiato e si avvale di un moderno cambio a doppia frizione a 9 rapporti. La velocità massima della vettura è di 308 km orari. Nei giorni scorsi la NSX è stata testata sul circuito dellʼEstoril da un driver dʼeccezione: Fernando Alonso .

La principale novità della sportiva giapponese sta nella gestione termica, che dipende da 7 differenti fonti di calore: il motore V6, i due turbocompressori, la trasmissione, l’unità di distribuzione dell’alimentazione e i due motorini supplementari. Per garantire un raffreddamento efficace a ognuno di questi elementi, il flusso di aria viene gestito attraverso 10 diversi scambiatori di calore. La marcia in modalità elettrica (Quiet) è possibile soltanto per pochi chilometri, poi il guidatore ha a disposizione 4 distinte soluzioni di marcia: Sport, Sport+ e Track. E qui il rombare del motore diventa avvertibile ai più. Piglio sportivo dimostrato anche dalla funzione “Launch Control” per rendere rapidissimi gli scatti in partenza.