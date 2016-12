Ford Ranger, non soltanto un pick-up

È il pick-up più venduto dʼEuropa , circa 28 mila unità lo scorso anno, e Ford lo premia con un profondo rinnovamento, di stile e tecnico. È Ranger , un veicolo che coniuga praticità, versatilità dʼutilizzo e ora anche sicurezza, essendo infatti il primo pick-up ad aver raggiunto le 5 stelle per la sicurezza EuroNCAP . Veicolo affidabile e solidissimo, nuovo Ford Ranger è proposto in Italia soltanto con la trazione 4x4.

Il merito va a dotazioni come il sistema di mantenimento della corsia di marcia, lʼAdaptive Cruise Control e il riconoscimento dei segnali stradali, ma anche lʼESP con funzioni anti-ribaltamento e anti-sbandamento (anche del rimorchio). Tra le altre dotazioni, proprie della gamma Suv Ford, l’assistente alla frenata d’emergenza, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori e la telecamera posteriore. La gamma motori è stata potenziata e include il 2.2 TDCi a gasolio da 130 e 160 CV, mentre al top di gamma cʼè il 5 cilindri 3.2 TDCi da 200 CV che esalta la versione top di gamma Wildtrak. Pur concepito come veicolo da lavoro, le sue doti sono da fuoristrada puro. È infatti capace di guadare corsi dʼacqua profondi 80 cm, record per la categoria.