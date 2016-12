Ford GT, scattano le prenotazioni

Le alte prestazioni sono dʼaltronde il motivo sul quale è nato e si è sviluppato il progetto della Ford GT . Che monta un motore 6 cilindri a V , architettura più diffusa e al tempo stesso di maggior efficienza rispetto ai tradizionali V8 sportivi. La cilindrata non è tutto sommato esorbitante, 3.500 cc, ma grazie alla sovralimentazione data da due turbocompressori , il V6 EcoBoost benzina riesce a sviluppare più di 600 CV di potenza! Lʼassetto basso e sportivissimo sposa la trazione posteriore, mentre per la trasmissione è stata scelta una soluzione a doppia frizione e 7 rapporti. Il telaio in fibra di carbonio, le sospensioni push-rod ad altezza regolabile , i cerchi da 20 pollici e lʼimpianto frenante con dischi in carboceramica , completano la dotazione tecnica della supersportiva americana.

Il processo di acquisto della Ford GT è chiaramente speciale, perché nelle strategie del gruppo il modello ha un forte valore rappresentativo. Henry Ford III, direttore globale del marketing del gruppo, ha detto che “i clienti della Ford GT saranno grandi ambasciatori di Ford e quindi forniamo loro un servizio speciale come speciale è lʼauto stessa”. Il configuratore offre la possibilità di scegliere tra 8 colori di carrozzeria, compreso l’ambito Liquid Blue, da combinare poi con 7 diversi colori per le strisce e i 4 allestimenti per gli interni, per un ventaglio di personalizzazioni notevole per una sportiva.