Fiat 500 Collezione, la nuova special alla moda

Sono 11 anni che la Fiat 500 domina la scena europea delle city car . Il ritorno in grande stile avvenne il 4 luglio del 2007, esattamente 50 anni dopo il primo lancio del modello storico. Oggi, incurante degli anni che passano, è stata ancora capace di conquistare 58 mila nuovi clienti nel primo trimestre 2018 , il suo miglior trimestre di sempre! Fiat le rende onore con la nuova serie speciale 500 Collezione .

Proposta sia berlina che cabrio, la nuova Fiat 500 Collezione è protagonista in queste settimane di un tour promozionale partito da Milano e che, poi, proseguirà per Londra, Berlino, Madrid e Parigi. Un giro nelle capitali più alla moda del Vecchio Continente, perché sono proprio lo stile e lʼesclusività i tratti distintivi di questo modello. Basti dare uno sguardo ai cerchi in lega da 16 pollici, alle cromature sul paraurti anteriore, sul cofano e sulle calotte degli specchietti anteriori, fino alle originali e splendide carrozzerie bicolore: “Primavera” unisce il Bianco al Grigio e “Acquamarina” sfuma il Bianco nel Verde.