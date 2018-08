BMW lancia lʼoffensiva Grandi Suv con X4 e X5

Offensiva Grandi SUV in casa BMW, che ha lanciato in questi giorni la seconda generazione del crossover X4 e si appresta (a partire da novembre) a far debuttare la quarta generazione del best-seller X5. Da sempre prodotto in Usa, nel mega-stabilimento di Spartanburg, BMW X5 ha il vantaggio di sfuggire ai dazi di Trump sullʼimport di auto.