Bentayga Falconry, la serie speciale del Suv Bentley

Bentley Bentayga Falconry si caratterizza per la struttura personalizzata della parte posteriore dell’abitacolo. Qui trova posto tutta l’attrezzatura necessaria per praticare lʼarte della falconeria, inclusa una stazione di volo. Nel vano ci sono poi scomparti singoli per unità di rilevamento GPS dei rapaci, e attrezzi quali binocolo, guanti e cappucci in cuoio realizzati a mano. Il kit per la falconeria è stato realizzato a mano da Mulliner, in sughero naturale, e con un esclusivo intarsio che raffigura un deserto ed è costituito da 430 tasselli di legno. Nei deserti dʼArabia i rapaci possono rivelarsi alleati importanti, come oggi lo è il Suv Bentayga, amico prezioso per attraversare dune e sabbie.