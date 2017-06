Audi, quando la tecnologia supera i sensi

È in questa frontiera abbattuta che si muove lʼinnovazione di “Audi Trust Race”, montata su unʼAudi S5 Sportback. Tecnologia che permette a Mike Newman di essere il primo guidatore non vedente al mondo in grado di affrontare una curva ad alta velocità su un percorso stradale. Senza paura e senza alcuna preoccupazione di un incidente. È accaduto in Puglia, in una strada chiusa al traffico. A dimostrazione che la tecnologia aiuta tutti i guidatori, chi vede bene ed è un provetto pilota e chi allʼopposto non ha mai potuto mettersi al volante. Tutto nasce dalla fiducia nelle tecnologie ‒ Trust Race ‒ e lo vediamo in queste immagini realizzate da Audi Italia in collaborazione con l’agenzia Verba.