28 marzo 2018 08:10 Audi A7 Sportback, lʼalta gamma cerca nuove vie Prezzi da 73 mila euro per lʼammiraglia tedesca

Fisico atletico, le spalle robuste e le gambe solidissime. La nuova Audi A7 Sportback, che arriva in questi giorni sul mercato italiano, è davvero una vettura sontuosa, unʼammiraglia diversa dalle solite, proprio per la figura che la contraddistingue. E non solo.

La linea è atletica, lunga quasi 5 metri ma soprattutto con la silhouette slanciata per via dellʼassetto basso (appena 1,4 metri da terra). Le spalle robuste consistono nel terzo volume importante, perché la Audi A7 Sportback non è la classica berlina a tre volumi, ma una coupé a 4 porte e con un grande e funzionale portellone posteriore. Infine le gambe solidissime, che altro non sono che le possenti ruote da 21 pollici. Nellʼinsieme il design è quello di una granturismo sportiva, ma lʼabitabilità è il massimo che si possa chiedere a una vettura. Una soluzione alternativa alla solita grande wagon Audi, ma distinta anche dalla classica Audi A8.

Unʼammiraglia che sprizza dinamicità da tutti i pori. E non è soltanto questione di motori potenti, ma anche di stile, di dettagli tecnici come lʼaletta frangivento arcuata che integra lo spoiler posteriore. Questʼultimo fuoriesce in automatico quando la vettura supera i 120 km/h, così da migliorare la resa aerodinamica. Ma la nostra A7 Sportback, seconda generazione del modello, non rinuncia alla versatilità delle grandi berline o wagon Audi, anzi la capienza del vano bagagli è formidabile: va da 535 a 1.390 litri, riuscendo così a soddisfare tutti. Due le motorizzazioni, una a gasolio da 286 CV e lʼaltra benzina da 340 CV, entrambe mild hybrid, nel senso che permettono una marcia per veleggiamento tra i 55 e i 160 km/h a motore disattivato.